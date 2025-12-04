Депортованих Росією українських дітей мілітаризують у військові таборах КНДР, РФ та Білорусі, — правозахисниця

Деяких українських дітей Росія відправила до військових таборів у Північній Кореї. За даними правозахисників, загалом встановлено 165 таборів, де дітей мілітаризують і русифікують, зокрема на окупованих територіях, у Росії, Білорусі та КНДР.

Про це юристка Регіонального центру прав людини Катерина Рашевська заявила під час слухань у Сенаті США.

Правозахисникам вдалося встановити установи, де українських дітей мілітаризують і русифікують – на окупованих територіях, у Росії, Білорусі, а також на території Північної Кореї станом на сьогодні діють 165 таких військових таборів.

Рашевська навела приклади: 12-річного Михайла з окупованої Донеччини та 16-річну Єлизавету із Сімферополя відправили в табір у КНДР за 9 тисяч км від домівки.

“У цьому таборі діти навчаються знищувати “японських мілітаристів” та зустрічаються з корейськими ветеранами, які в 1968 році напали на корабель США Pueblo, вбивши та поранивши дев’ятьох американських солдатів”, — розповіла вона.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення підтверджено незаконне вивезення росіянами понад 19 тисяч українських дітей.