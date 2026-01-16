Двох українців вислали з Польщі та заборонили в’їзд до “шенгена”

Польща депортувала двох громадян України через повторні та серйозні порушення законодавства. Одному з них заборонили в’їзд до Польщі та Шенгенської зони на 10 років, іншому — на 5 років.

Про це повідомляє Польське Радіо з посиланням на Морський відділ Прикордонної служби Польщі.

За даними відомства, 47-річного громадянина України примусово повернули на Батьківщину за неодноразове оголення в публічних місцях, а також за попереднє засудження за демонстрацію сексуального контенту неповнолітньому. Йому заборонили в’їзд до Польщі та країн Шенгенської зони на 10 років.

Ще одного українця, 43 років, депортували після відбуття покарання за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, попри довічну заборону на водіння. Його внесли до списку небажаних осіб терміном на п’ять років.

У Морському відділі Прикордонної служби наголосили, що свідоме та повторне порушення закону становить загрозу громадській безпеці. «Гостинність має свої межі. Порушення закону означає, що ви повинні покинути Польщу», — зазначили у відомстві.

За інформацією прикордонників, у 2025 році в Польщі вже провели 92 депортації, переважно громадян України та Грузії.