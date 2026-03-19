Уряд виділив 7,7 млрд грн на житло для переселенців з окупованих територій

Уряд України виділив додаткові 7,7 млрд грн на фінансування житлових програм для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій. Кошти підуть на програму “єВідновлення” та будівництво соціального орендного житла.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Зокрема, 6,6 млрд грн спрямують на програму “єВідновлення” для ВПО з тимчасово окупованих територій. Очікується, що ці кошти забезпечать житлом понад 3300 родин, які мають статус учасника бойових дій або осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Держава надає житлові ваучери на суму 2 млн грн на одну людину або сім’ю, чиї домівки залишилися на тимчасово окупованій території. Їх можна використати для придбання житла на первинному або вторинному ринку, а також для сплати першого внеску чи погашення іпотечного кредиту на новобудову.

Подати заявку на програму “єВідновлення” за компонентом “Житло для ВПО з ТОТ” можна через застосунок “Дія”, а найближчим часом також у ЦНАПах або в нотаріусів.

Ще 1,1 млрд грн уряд виділив на будівництво соціального орендного житла.

“Воно надаватиметься маріупольцям, які втратили свої домівки через війну. Житло зможуть отримати 505 родин переселенців із Маріуполя. Уряд продовжує залучати додаткове фінансування, аби забезпечити житлом усіх заявників”, – написала Свириденко.