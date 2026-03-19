        Після удару Ірану в Хайфі спалахнула пожежа на найбільшому НПЗ в Ізраїлі (відео)

        Галина Шподарева
        19 Березня 2026 18:31
        Пожежа на НПЗ в Хайфі / Фото: Clash Report
        Сьогодні, 19 березня, Іран здійснив дев’ять ракетних ударів по Ізраїлю, тривога лунала на півночі, в центрі країни та в районі Єрусалима. Повідомлень про постраждалих немає.

        Про це пише The Times of Israel та Clash Report.

        Ізраїль визнав, що одна з ракет влучила по нафтопереробному заводу в Хайфі, де сталася пожежа. На місця вирушили рятувальні служби.

        Також повідомляється про перебої з електропостачанням у передмістях Крайот після атаки. Міністр енергетики Ізраїлю заявив, що пошкодження енергомережі є локальними і незначними.

        Хайфський нафтопереробний завод (Базан) є найбільшим і ключовим паливним об’єктом Ізраїлю, що забезпечує приблизно 50–60% потреб країни в паливі, зокрема близько 60% дизелю та 50% бензину. Підприємство переробляє орієнтовно 197 тисяч барелів нафти щодоби, покриваючи значну частину потреб Ізраїлю у транспортному, авіаційному та військовому секторах.


