Після удару Ірану в Хайфі спалахнула пожежа на найбільшому НПЗ в Ізраїлі (відео)

Сьогодні, 19 березня, Іран здійснив дев’ять ракетних ударів по Ізраїлю, тривога лунала на півночі, в центрі країни та в районі Єрусалима. Повідомлень про постраждалих немає.

Про це пише The Times of Israel та Clash Report.

Ізраїль визнав, що одна з ракет влучила по нафтопереробному заводу в Хайфі, де сталася пожежа. На місця вирушили рятувальні служби.

Реклама

Реклама

Також повідомляється про перебої з електропостачанням у передмістях Крайот після атаки. Міністр енергетики Ізраїлю заявив, що пошкодження енергомережі є локальними і незначними.

Хайфський нафтопереробний завод (Базан) є найбільшим і ключовим паливним об’єктом Ізраїлю, що забезпечує приблизно 50–60% потреб країни в паливі, зокрема близько 60% дизелю та 50% бензину. Підприємство переробляє орієнтовно 197 тисяч барелів нафти щодоби, покриваючи значну частину потреб Ізраїлю у транспортному, авіаційному та військовому секторах.