На Полтавщині 12-річна дівчина народила дитину після зґвалтування

У березні на Полтавщині 12-річна жителька Миргородського району народила доньку. Про цей факт лікарі повідомили правоохоронців.

Про це інформує Офіс генерального прокурора.

Встановлено, що у 2025 році дитина була в гостях у 35-річного знайомого.

Реклама

Реклама

“Застосовуючи силу, чоловік зґвалтував дівчинку, якій на момент скоєння злочину було лише 11 років. Про те, що сталося, вона не розповідала навіть матері”, – розповіли в прокуратурі.

Чоловікові повідомлено про підозру у зґвалтуванні особи, яка не досягла чотирнадцяти років (ч. 4 ст. 152 КК України) та обрано запобіжний захід.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою.