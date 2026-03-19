        Кримінал

        На Полтавщині 12-річна дівчина народила дитину після зґвалтування

        Галина Шподарева
        19 Березня 2026 21:23
        Підозрюваний у зґвалтуванні 11-річної дівчинки / Фото: Офіс генпрокурора
        У березні на Полтавщині 12-річна жителька Миргородського району народила доньку. Про цей факт лікарі повідомили правоохоронців.

        Про це інформує Офіс генерального прокурора.

        Встановлено, що у 2025 році дитина була в гостях у 35-річного знайомого.

        “Застосовуючи силу, чоловік зґвалтував дівчинку, якій на момент скоєння злочину було лише 11 років. Про те, що сталося, вона не розповідала навіть матері”, – розповіли в прокуратурі.

        Чоловікові повідомлено про підозру у зґвалтуванні особи, яка не досягла чотирнадцяти років (ч. 4 ст. 152 КК України) та обрано запобіжний захід.

        Наразі підозрюваний перебуває під вартою.


