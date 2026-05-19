У Луцьку засудили тренера з волейболу, який майже десять років ґвалтував неповнолітніх спортсменок

У Луцьку суд виніс вирок тренеру з волейболу, якого обвинувачували у сексуальному насильстві над неповнолітніми спортсменками. Чоловіка засудили до 7 років і 6 місяців позбавлення волі.

На Волині тренера засудили до 7,5 року тюрми за злочини проти неповнолітніх спортсменок / Фото: Прокуратура

Про це повідомила Волинська обласна прокуратура.

За даними слідства, тренер майже десять років — із 2012 по 2021 рік — вчиняв злочини проти статевої свободи та недоторканності своїх вихованок, знаючи, що вони є неповнолітніми.

У прокуратурі зазначили, що чоловік був відомою на Волині особою — головним тренером юнацької волейбольної команди, а також свого часу очолював дитячо-юнацьку спортивну школу.

За версією слідства, тренер залишався наодинці з дівчатами після тренувань, під час виїзних змагань та зборів в Україні й за кордоном, де під приводом “масажів” вчиняв сексуальне насильство, у тому числі застосовуючи різні предмети.

У прокуратурі заявили, що він погрожував спортсменкам зруйнувати їхню спортивну кар’єру, не допустити до змагань або вигнати з команди.

Прокурори також повідомили, що психологічний тиск, залякування та сексуальне насильство спричинили потерпілим психічні й фізичні травми.

Дії обвинуваченого кваліфікували як сексуальне насильство, розбещення неповнолітніх, замах на зґвалтування та зґвалтування неповнолітніх спортсменок.

Попри свідчення потерпілих і зібрані докази, чоловік не визнав своєї провини.

Ювенальні прокурори Волинської обласної та Луцької окружної прокуратури підтримували обвинувачення упродовж чотирьох років.

У прокуратурі заявили, що оскаржуватимуть вирок, вимагаючи для обвинуваченого максимального покарання.