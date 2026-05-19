        Кримінал

        У Луцьку засудили тренера з волейболу, який майже десять років ґвалтував неповнолітніх спортсменок

        Сергій Бордовський
        19 Травня 2026 21:57
        читать на русском →

        У Луцьку суд виніс вирок тренеру з волейболу, якого обвинувачували у сексуальному насильстві над неповнолітніми спортсменками. Чоловіка засудили до 7 років і 6 місяців позбавлення волі.

        На Волині тренера засудили до 7,5 року тюрми за злочини проти неповнолітніх спортсменок / Фото: Прокуратура

        Про це повідомила Волинська обласна прокуратура.

        За даними слідства, тренер майже десять років — із 2012 по 2021 рік — вчиняв злочини проти статевої свободи та недоторканності своїх вихованок, знаючи, що вони є неповнолітніми.

        Реклама
        Реклама

        У прокуратурі зазначили, що чоловік був відомою на Волині особою — головним тренером юнацької волейбольної команди, а також свого часу очолював дитячо-юнацьку спортивну школу.

        За версією слідства, тренер залишався наодинці з дівчатами після тренувань, під час виїзних змагань та зборів в Україні й за кордоном, де під приводом “масажів” вчиняв сексуальне насильство, у тому числі застосовуючи різні предмети.

        У прокуратурі заявили, що він погрожував спортсменкам зруйнувати їхню спортивну кар’єру, не допустити до змагань або вигнати з команди.

        Прокурори також повідомили, що психологічний тиск, залякування та сексуальне насильство спричинили потерпілим психічні й фізичні травми.

        Дії обвинуваченого кваліфікували як сексуальне насильство, розбещення неповнолітніх, замах на зґвалтування та зґвалтування неповнолітніх спортсменок.

        Попри свідчення потерпілих і зібрані докази, чоловік не визнав своєї провини.

        Ювенальні прокурори Волинської обласної та Луцької окружної прокуратури підтримували обвинувачення упродовж чотирьох років.

        У прокуратурі заявили, що оскаржуватимуть вирок, вимагаючи для обвинуваченого максимального покарання.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov