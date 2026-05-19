В Україні викрили масштабне розкрадання газу з державної системи транспортування

На Прикарпатті правоохоронці викрили масштабну схему незаконного відбору природного газу з державної газотранспортної системи України. За даними слідства, збитки держави перевищили 203 млн грн.

На Прикарпатті викрили схему розкрадання газу з державної ГТС на 203 млн грн / Фото: Прокуратура

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За даними слідства, схему організував керівник приватного підприємства, яке займалося видобутком корисних копалин. До оборудки він залучив трьох підлеглих.

Слідство встановило, що підприємство використовувало державну газотранспортну систему для транспортування видобутого газу, а облік палива здійснювався через спеціальний вузол під контролем та пломбуванням “Оператора ГТС України”.

За версією правоохоронців, із січня 2022 року по жовтень 2025 року учасники схеми систематично втручалися у роботу вузла обліку газу.

“За допомогою спеціального ключа перекривали кран на вимірювальній лінії, через що електронний обчислювач фіксував викривлені дані про обсяги газу”, — повідомив Кравченко.

У результаті, за даними слідства, держава недоотримала понад 8 млн кубометрів газу, який незаконно відбирали з мережі та продавали як власний ресурс.

Організатора схеми та трьох його спільників затримали. Їм повідомили про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

Прокурори готують клопотання про тримання під вартою та планують просити заставу у розмірі встановлених збитків — 203 млн грн.

“Коли крадуть газ із державної системи — це не «бізнес». Це прямі збитки державі та удар по енергетичній безпеці країни”, — заявив генпрокурор.

Слідство триває.