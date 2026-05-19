Необанк Revolut запустив фізичну криптокартку для платежів у Dogecoin

Необанк Revolut представив свою першу фізичну криптокартку для оплати покупок криптовалютою. Водночас компанія окремо попередила користувачів про високі ризики інвестицій у криптоактиви та можливість втрати всіх вкладених коштів.
Про запуск нової картки повідомив Revolut у соцмережі X.
У компанії заявили, що картка підтримує оплату криптовалютою, має LED-підсвітку під час безконтактної оплати та дозволяє здійснювати платежі всюди, де приймаються Visa і Mastercard.
Серед особливостей нової картки Revolut назвав підтримку Dogecoin і “нульові комісії за обмін”, хоча уточнив, що залежно від тарифного плану можуть застосовуватись комісії за курс обміну та “fair usage fees”.
Криптокартка доступна у Великій Британії та країнах Європейської економічної зони, за винятком Угорщини, Швейцарії та Португалії. У Revolut також попередили, що початкові партії можуть бути обмеженими.
Окремо компанія наголосила на ризиках інвестування у криптоактиви.
“Не інвестуйте, якщо не готові втратити всі гроші, які інвестуєте”, — йдеться у повідомленні Revolut.
У компанії зазначили, що крипторинок залишається високоволатильним і значною мірою нерегульованим, а користувачі можуть втратити кошти через кібератаки, фінансові злочини або банкрутство компаній.
Також Revolut звернув увагу, що британська система компенсації фінансових послуг FSCS не поширюється на криптоактиви, а інвестори не повинні розраховувати на захист у разі проблем.
У Revolut порадили користувачам не вкладати у високоризикові інвестиції понад 10% своїх коштів та самостійно досліджувати ризики криптовалют.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Revolut підтверджує зацікавленість у виході на український ринок після ситуації з необхідністю закриття рахунків українських клієнтів у лютому 2026 року.
Керівник відділу розвитку Revolut у Західній та Східній Європі Віктор Стопа заявив агентству “Інтерфакс-Україна”, що компанія продовжує вивчати можливості локалізації продуктів для різних ринків, однак конкретних термінів повернення сервісів в Україну поки не назвав.