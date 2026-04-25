Bitcoin наближається до $80 000: що стоїть за зростанням

Bitcoin наближається до позначки $80 000 вперше з січня. Зростання відбувається без різкого ажіотажу, але на тлі активних покупок і змін на ринку.

Як повідомляє Bloomberg, вартість Bitcoin з кінця березня зросла приблизно на 14% і наблизилася до рівня $80 000.

За даними агентства, за останній місяць інвестори вклали близько $2 млрд у біржові фонди на базі Bitcoin, а чисті притоки коштів стали позитивними у березні вперше за чотири місяці.

Водночас компанія Strategy Inc., яку очолює прихильник криптовалюти Майкл Сейлор, цього місяця придбала Bitcoin на суму $3,9 млрд — це найбільший обсяг за рік.

Аналітики зазначають, що зростання відбувається поступово, без різких стрибків, що відрізняє його від попередніх ралі. Раніше кожне підвищення ціни супроводжувалося швидкими розпродажами, але цього разу ринок демонструє більш стійку динаміку.

На деривативних ринках також фіксують більш оптимістичні настрої, зокрема через закриття коротких позицій і збільшення попиту на Bitcoin.

Разом із Bitcoin зростають і інші криптовалюти. Зокрема, Ether за останній місяць додав близько 10% і торгується на рівні приблизно $2300.

Експерти вказують, що значну роль у зростанні відіграє активне накопичення Bitcoin компанією Strategy, яка фінансує покупки за рахунок залучення коштів на ринку капіталу.

На цьому тлі дедалі більше аналітиків вважають, що у разі збереження попиту Bitcoin може закріпитися вище поточних рівнів і продовжити зростання.