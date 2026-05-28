        Зеленський анонсував “сильний крок” щодо винищувачів Gripen

        Віктор Алєксєєв
        28 Травня 2026 13:30
        Літак Jas 39 Gripen C під час авіашоу над Есловом у 2024 році / Фото TT
        Президент Володимир Зеленський повідомив про робочий візит до Швеції, під час якого Україна та шведська сторона готують новий оборонний пакет і рішення щодо винищувачів Gripen.

        “Готуємо великий оборонний пакет для України та сильний крок щодо винищувачів Gripen, який точно зробить нашу бойову авіацію ефективнішою”, — заявив Зеленський.

        За словами президента, у межах візиту заплановані переговори з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, а також зустрічі за участі представників шведської оборонної промисловості.

        Зеленський подякував уряду та народу Швеції за підтримку України, принципову позицію та співпрацю у сфері безпеки й оборони.

        “Продовжуємо та розширюємо нашу співпрацю”, — наголосив президент.

        Як повідомлялося, Швеція готує передачу Україні кількох винищувачів Jas 39 Gripen моделей C/D. Також Стокгольм планує розпочати переговори про продаж Україні сучасніших літаків Gripen E.


