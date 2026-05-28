Посольство США спростувало інформацію про закриття чи евакуацію з Києва

Посольство США в Києві заявило, що продовжує роботу у звичайному режимі та не змінювало формат своєї діяльності.

“Посольство США відкрите. Жодних змін у нашій роботі немає, а повідомлення про інше є неправдивими”, — йдеться у заяві дипломатичного представництва.

У посольстві також наголосили, що Державний департамент США регулярно оцінює безпекову ситуацію в Києві та що безпека американських громадян залишається пріоритетом.

Водночас американська сторона повторила рекомендацію громадянам США не подорожувати до України “з жодної причини” через збройний конфлікт.

Напередодні висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила, що “усі європейські посольства залишилися, Америка виїхала”, коментуючи погрози РФ щодо Києва та рекомендації іноземним дипломатам залишити місто.

Раніше МЗС РФ заявило про намір завдавати “системних ударів” по підприємствах українського ВПК, центрах ухвалення рішень і командних пунктах у Києві.