Адміністрація Трампа планує фінансувати виробників дронів – WSJ

Адміністрація президента США Дональда Трампа веде переговори щодо надання фінансування низці компаній, які займаються виробництвом дронів. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, пише Reuters.

За даними видання, безпілотники визначені одним із “президентських пріоритетів” у запиті Трампа на оборонний бюджет США обсягом 1,5 трильйона доларів на 2027 фінансовий рік.

У матеріалі йдеться, що протягом кількох місяців приватні компанії та Пентагон проводили переговори за участі Office of Strategic Capital — створеного за президентства Джо Байдена кредитного підрозділу, який займається підтримкою компаній, важливих для ланцюгів постачання у сфері національної безпеки.

Серед компаній, які можуть отримати фінансування, називають виробника компонентів для дронів Unusual Machines, радником якого є Дональд Трамп-молодший, а також стартап Neros, що спеціалізується на автономних безпілотниках.

Також, за інформацією WSJ, у списку потенційних отримувачів підтримки перебуває компанія Performance Drone Works, яка вже отримала контракт на постачання розвідувальних дронів для армії США.

За даними видання, серед варіантів підтримки обговорюється фінансування у формі поєднання боргових та акціонерних інвестицій, що може дати уряду США частки у приватних компаніях.