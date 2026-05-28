        РФ вдарила по Харківщині КАБами та дронами: пошкоджено будинки й пошту, двоє людей постраждали

        Віктор Алєксєєв
        28 Травня 2026 08:30
        У Богодухівському районі пошкоджено два приватні будинки та господарчі споруди у селі Клинова-Новоселівка / Фото Харківська ОВА
        Протягом минулої доби російських ударів зазнали дев’ять населених пунктів Харківської області. Про це повідомив начальник Харківської ОДА Олег Синєгубов.

        За його словами, внаслідок обстрілів постраждали двоє людей.

        У селищі Козача Лопань Дергачівської громади постраждав 62-річний чоловік. У місті Ізюм гостру реакцію на стрес отримав 54-річний чоловік.

        Також медики надали допомогу 45-річному чоловіку, який постраждав 26 травня внаслідок обстрілу селища Прудянка Дергачівської громади.

        За даними ОДА, російські війська застосували по Харківщині сім керованих авіабомб, три безпілотники типу «Герань-2», два FPV-дрони та 18 БпЛА, тип яких встановлюється.

        У Богодухівському районі пошкоджено два приватні будинки та господарчі споруди у селі Клинова-Новоселівка.

        У Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок у селі Садовод.

        В Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок у селі Борова та відділення пошти в Ізюмі.

        У Харківському районі пошкоджено автомобіль і приватний будинок у селищі Козача Лопань.

        У Лозівському районі пошкоджено приватний будинок, гараж, пасіку, автомобіль та електромережі у селі Зубове.

        У Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок у селищі Білий Колодязь.


