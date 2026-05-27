Світоліна обіграла іспанку та впевнено вийшла до третього кола Ролан Гаррос-2026

Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла до третього раунду Відкритого чемпіонату Франції Roland Garros 2026 року. У матчі 1/32 фіналу українка у двох сетах перемогла іспанку Кейтлін Кеведо.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Після отримання сьомого номеру посіву, Світоліна обіграла 126-ту ракетку світу з Іспанії з рахунком 6:0, 6:4.

Перший сет українська тенісистка виграла за 28 хвилин, не віддавши суперниці жодного гейму.

У другій партії Кеведо певний час вела у рахунку — 4:3, однак Світоліна змогла перехопити ініціативу та завершила матч серією з трьох поспіль виграних геймів.

Для Еліни Світоліної це вже вихід до 1/16 фіналу Ролан Гарросу. Українка стабільно доходить до цієї стадії турніру з 2015 року, окрім сезону-2022, коли не брала участі у змаганнях.

У третьому раунді суперницею Світоліної стане німецька тенісистка Тамара Корпач, яка посідає 95-те місце у рейтингу WTA.