        Світоліна обіграла іспанку та впевнено вийшла до третього кола Ролан Гаррос-2026

        Галина Шподарева
        27 Травня 2026 21:11
        Еліна Світоліна / Фото: Reuters
        Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла до третього раунду Відкритого чемпіонату Франції Roland Garros 2026 року. У матчі 1/32 фіналу українка у двох сетах перемогла іспанку Кейтлін Кеведо.

        Про це повідомляє Суспільне Спорт.

        Після отримання сьомого номеру посіву, Світоліна обіграла 126-ту ракетку світу з Іспанії з рахунком 6:0, 6:4.

        Перший сет українська тенісистка виграла за 28 хвилин, не віддавши суперниці жодного гейму.

        У другій партії Кеведо певний час вела у рахунку — 4:3, однак Світоліна змогла перехопити ініціативу та завершила матч серією з трьох поспіль виграних геймів.

        Для Еліни Світоліної це вже вихід до 1/16 фіналу Ролан Гарросу. Українка стабільно доходить до цієї стадії турніру з 2015 року, окрім сезону-2022, коли не брала участі у змаганнях.

        У третьому раунді суперницею Світоліної стане німецька тенісистка Тамара Корпач, яка посідає 95-те місце у рейтингу WTA.


