Фонд Трампа для відбудови Гази виявився порожнім попри обіцянки на $17 млрд

Створений за ініціативою президента США Дональда Трампа фонд для відбудови Гази через чотири місяці після запуску не отримав жодного долара на офіційний рахунок під управлінням Світового банку. Попри це країни-учасниці раніше пообіцяли виділити близько 17 млрд доларів.

Про це повідомляють Financial Times та France 24.

Йдеться про так звану “Раду миру” (Board of Peace), яку Трамп створив для координації післявоєнної відбудови сектора Гази.

Реклама

Реклама

За даними журналістів, офіційний фонд ради, адміністрований Світовим банком та підтриманий ООН, досі не отримав коштів від донорів. Джерело, знайоме з роботою ради, пояснило, що гроші не переказували, оскільки етап повномасштабної реконструкції Гази ще не розпочався.

Частина донорів переказує кошти на окремий рахунок JPMorgan. Проте наразі цих коштів вистачило лише на зарплати чиновникам та утримання офісу проєкту.

Раніше Трамп заявляв, що США внесуть до ради 10 млрд доларів. Катар, Саудівська Аравія та Об’єднані Арабські Емірати пообіцяли щонайменше по 1 млрд доларів кожен.

Водночас Ізраїль продовжує військові операції в Газі попри підтримане США перемир’я. За даними місцевого МОЗ, після укладення угоди про припинення вогню загинули щонайменше 910 людей.

Оцінка ЄС та ООН, оприлюднена у квітні, показала, що для відновлення Гази протягом наступного десятиліття знадобиться понад 71 млрд доларів.