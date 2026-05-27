Мер міста на Одещині вимагав 35 тис. доларів за “зелене світло” для енергетичного проєкту

Мера одного з міст Ізмаїльського району Одеської області підозрюють у вимаганні 35 тисяч доларів за дозвіл на реалізацію проєкту будівництва вітроелектростанції. Гроші передавали через схему з криптовалютою.

Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

За даними слідства, українська компанія разом із британським інвестором планували побудувати в Одеській області вітроелектростанцію для забезпечення регіону альтернативною енергією в умовах війни.

Для реалізації проєкту підприємцям необхідно було отримати ордер на видалення зелених насаджень уздовж під’їзних шляхів.

“На цьому етапі мер почав навмисно блокувати процес: спочатку — “немає екологічних інспекторів”, потім — “зайняті профільні працівники”, далі — “проблеми зі світлом у міськраді”, — розповів Кравченко.

Компанія передала міській раді три генератори як благодійну допомогу, однак це не вплинуло на ситуацію. Під час зустрічі в ресторані посадовець озвучив суму у 30 тисяч доларів за підписання документів та дозвіл на будівництво. Згодом сума зросла до 35 тисяч доларів.

Для приховування хабаря мер використав криптовалютну схему. Через посередника підприємцям передали код для одеського обмінника, де готівку конвертували у криптовалюту та зарахували на електронний гаманець.

Після отримання першого траншу у 10 тисяч доларів посадовець активізував процес видачі ордера. Після готовності документа було передано ще 25 тисяч доларів.

Після отримання всієї суми мера затримали. Йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України — вимагання та одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Прокуратура планує звернутися до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу та відсторонення чиновника від посади.