Мільйони готівки, елітні авто та годинники: що ще вилучили у фігурантів справи про корупцію в Нацполіції

Під час обшуків у топпосадовців Національної поліції правоохоронці вилучили парк елітних авто, швейцарські годинники, зброю та готівку у різній валюті. У справі про корупційну схему затримали п’ятьох фігурантів справи.

Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За даними слідства, серед вилученого під час обшуків — шість автомобілів преміумкласу, п’ять швейцарських годинників, вогнепальна та холодна зброя, мобільні телефони, а також великі суми готівки в різних валютах. Загальна вартість вилучених коштів перевищує 22,6 мільйона гривень.

Наразі правоохоронці затримали п’ятьох учасників схеми. Водію автогосподарства державної установи «Центр обслуговування підрозділів МВС», який, за версією слідства, був посередником, інкримінують підбурювання та пособництво в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі за невчинення дій з використанням службового становища в інтересах третіх осіб.

Начальнику ГУНП в Івано-Франківській області, його заступнику, першому заступнику начальника ГУНП у Тернопільській області та заступнику начальника ГУНП у Житомирській області повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України — одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб.

Наразі готують клопотання до суду про обрання підозрюваним запобіжних заходів.