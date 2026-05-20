Трамп показав проєкт бункера Білого дому з базою дронів та підземним госпіталем

Президент США Дональд Трамп у вівторок розкрив раніше невідомі деталі про свій новий бальний зал Білого дому, схожий на бункер. Споруда матиме базу дронів на даху та військовий госпіталь у шестиповерховому підземному комплексі.

Про це пише Reuters.

За словами Трампа, споруда отримає базу дронів на даху, військовий госпіталь і шестиповерховий підземний комплекс. На будівництво та посилення безпеки адміністрація просить у Конгресу 1 мільярд доларів.

Трамп провів екскурсію будівельним майданчиком у Вашингтоні на тлі дискусій у Конгресі щодо фінансування проєкту. Частина демократів і республіканців виступає проти виділення коштів, називаючи витрати надмірними.

Президент заявив, що новий бальний зал зможе вміщувати до 1000 людей і стане безпечнішою альтернативою для проведення великих заходів після спроби замаху на нього у вашингтонському готелі.

За словами Трампа, споруда матиме укріплений дах зі сталі, здатний витримати прямий удар. Також навколо будівлі встановлять титановий паркан, який, як стверджує президент США, “не може знести бульдозер”.

Під бальним залом буде розташований шестиповерховий підземний комплекс. Там планують розмістити військовий госпіталь та дослідницькі об’єкти. У Білому домі додаткових деталей щодо цього не надали.

Окремо Трамп повідомив, що на даху створять базу для дронів. За його словами, дах буде захищений від ударів безпілотників і водночас виконуватиме функцію “дронового порту”, який “захищатиме весь Вашингтон”.

Президент США також заявив, що вікна нового бального залу будуть виготовлені зі спеціального скла завтовшки чотири дюйми.