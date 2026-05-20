Як свердлити бетон без тріщин і зірваного бура

Отвір у бетоні виходить рівним за точного старту, помірного натиску й регулярного очищення бура від пилу. У такій роботі перфоратор проходить щільну стіну точніше, якщо діаметр бура відповідає дюбелю, а натиск зростає поступово. Перед свердлінням перевіряють проводку, глибину й місце для пилу.

Розмітка отвору й перший прохід без удару

Перед стартом позначають центр отвору й дивляться, що поруч немає розетки, вимикача, труби або краю плитки. Бур має бути рівним, без сколів на наконечнику й підходити під діаметр кріплення. Перші міліметри проходять без сильного натиску, щоб насадка не зісковзнула по бетону. Порядок роботи такий:

Позначити центр отвору. Перевірити трасу проводки. Поставити бур під прямим кутом. Почати з малого натиску. Витягнути бур для очищення пилу. Тримати інструмент двома руками.

Коли бур уже тримається в заглибленні, можна додати удар і збільшити натиск. Якщо стартувати одразу з силою, край кришиться, а отвір виходить ширшим за дюбель. Для плитки або тонкого шару штукатурки спершу проходять верхній шар обережно, а режим удару вмикають після входу в бетон.

Глибину зручно відмітити на бурі стрічкою або обмежувачем. Так отвір не буде надто коротким для дюбеля й не піде глибше, ніж потрібно. Пил із канавок прибирають кілька разів, бо забитий бур гріється швидше й починає гірше різати матеріал.

Як не перегріти інструмент у стіні

Перегрів найчастіше спричиняє безперервна робота без очищення отвору. Після кількох проходів бур витягують, струшують пил і дають інструменту кілька секунд попрацювати без навантаження. Якщо корпус став гарячим біля редуктора або з’явився запах, роботу зупиняють до охолодження. Продовжувати з перегрітим буром небезпечно для насадки й механізму.

Для глибоких отворів не тиснуть усією вагою. Роботу має виконувати ударний механізм, тому натиск тримають помірним. Надмірний тиск глушить удар, швидко гріє бур і втомлює руки. Якщо бетон іде повільно, перевіряють режим, діаметр, стан наконечника й наявність арматури в місці свердління.

Поруч із проводкою працюють тільки після перевірки трасошукачем або за схемою. Біля стелі, кутів і вертикальних ліній від розеток ризик вищий, тому мітку краще змістити до безпечної зони. Якщо бур раптово вперся в метал або почав іти боком, отвір не розширюють силою. Роботу зупиняють і підбирають інше місце.

Після свердління пил прибирають із отвору, інакше дюбель сяде неповністю. Для цього використовують продування, тонку щітку або пилосос із вузькою насадкою. На comfy.ua можна переглянути перфоратори, бури й оснащення для ремонту. Перед наступною роботою варто перевірити хвостовик, патрон і стан бура, щоб новий отвір не починався зі зносу.