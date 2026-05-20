Після Трампа до Китаю приїхав Путін: мета візиту

20 травня російський диктатор Володимир Путін прибув до Китаю. Візит відбувся невдовзі після поїздки до Пекіна президента США Дональда Трампа. Під час зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном Путін заявив про “безпрецедентно високий рівень” відносин між РФ і КНР.

Про це повідомляє російське інформагентство ТАСС.

Як пише BBC News Україна, Путін може розраховувати на потенційно вигідний газовий контракт із Китаєм. Шанси на укладення угоди зросли на тлі кризи на Близькому Сході, спровокованої діями адміністрації Трампа щодо Ірану.

Під час відкритої частини переговорів Путін заявив, що російсько-китайські відносини є “зразком справді всеосяжного партнерства та стратегічної взаємодії”.

“Сьогодні наші відносини вийшли на безпрецедентно високий рівень, являючи собою зразок справді всеосяжного партнерства та стратегічної взаємодії”, — сказав він.

Також очільник Кремля заявив, що РФ залишається “надійним постачальником енергоресурсів”, а Китай є “відповідальним споживачем”.

Путін назвав співпрацю Москви й Пекіна у сфері енергетики «локомотивом» економічної взаємодії та заявив, що сторони планують обговорити ключові питання двостороннього співробітництва, насамперед в економіці.

Крім того, він нагадав про підписаний 25 років тому договір “про добросусідство, дружбу та співпрацю”, який, за його словами, “повністю зберігає свою актуальність”.

Сі Цзіньпін заявив, що цей документ набуває “все більшого значення” на тлі змін міжнародної ситуації та ризику повернення до “закону джунглів”.

“На цьому фоні передовий характер, науковість і реалістична цінність договору про добросусідство, дружбу та співпрацю між КНР і РФ виявляються ще чіткіше”, — сказав Сі.

Лідер КНР також заявив, що Китай і Росія мають спільно прагнути “до справедливішої та рівноправної системи глобального управління”.

“Як постійні члени Ради безпеки ООН і провідні світові державами, Китай і Росія повинні дотримуватися довгострокової стратегічної перспективи, сприяти своєму національному розвитку та відродженню за допомогою високоякісної всебічної стратегічної співпраці та домагатися побудови більш справедливої та рівноправної системи глобального управління”, — сказав він.

Міжнародну ситуацію Сі назвав “нестабільною і складною” та заявив про “поширення односторонньої гегемонії”.

Також він прокоментував ситуацію на Близькому Сході, заявивши про необхідність якнайшвидшого припинення бойових дій.

“Ситуація в регіоні Близького Сходу і Перської затоки знаходиться в критичній точці переходу між війною і миром. Необхідно якнайшвидше повністю припинити бойові дії, відновлення війни неприпустимо”, — сказав Сі.

Нагадаємо, візит очільника Кремля до КНР відбувається після поїздки президента США Дональда Трампа до Пекіна 15 травня, де він також зустрічався із Сі Цзіньпіном.