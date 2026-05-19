Китай таємно навчав російських військових для війни проти України — Reuters

Китай наприкінці 2025 року таємно навчав близько 200 російських військових, частина з яких після цього брала участь у бойових діях проти України. Підготовка охоплювала використання дронів, систем радіоелектронної боротьби та інші військові дисципліни.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на три європейські розвідувальні служби та документи, з якими ознайомилося агентство.

За даними Reuters, підготовка російських військових проводилася на основі двомовної російсько-китайської угоди, підписаної у Пекіні 2 липня 2025 року високопоставленими офіцерами обох країн.

Документ передбачав навчання близько 200 російських військових на об’єктах у Пекіні та Нанкіні. Водночас сотні китайських військових мали проходити підготовку в Росії.

За словами джерел агентства, значна частина росіян після навчання повернулася до бойових дій в Україні.

Reuters зазначає, що програма включала підготовку з використання дронів, радіоелектронної боротьби, армійської авіації та бронетанкової піхоти.

Окремі внутрішні російські військові звіти, які переглянуло агентство, описують навчання із використання FPV-дронів, симуляторів польотів, мінної справи, вибухових пристроїв, а також боротьби з безпілотниками.

Один із європейських розвідників заявив Reuters, що Китай виявився “набагато більш безпосередньо залученим” до війни в Україні, ніж вважалося раніше.

За словами джерел, частина російських військових, які пройшли підготовку у Китаї, були інструкторами, здатними передавати отримані знання іншим підрозділам армії РФ.

Одна з розвідслужб також заявила, що ідентифікувала кількох російських військових, які після навчання у Китаї брали участь у бойових операціях із застосуванням дронів у Криму та Запорізькій області.

У Reuters нагадали, що після початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році Китай і Росія оголосили про “безмежне партнерство” та регулярно проводили спільні військові навчання.

Водночас офіційний Пекін продовжує публічно заявляти про “нейтральну позицію” щодо війни в Україні та закликати до мирних переговорів.