Новий дизайн та контроль артеріального тиску: з’явилися нові витіки про Apple Watch Ultra 4

Apple Watch Ultra 4 може отримати повний редизайн та нову функцію моніторингу артеріального тиску. Про це повідомляє MacRumors.

За даними видання, Apple працює над функцією сповіщення про високий артеріальний тиск, яка використовуватиме оптичний датчик серцевого ритму на задній частині годинника.

Система аналізуватиме реакцію кровоносних судин на кожне серцебиття та надсилатиме попередження у разі виявлення аномальних показників. Наразі функція, як стверджується, проходить перевірку FDA у США.

У матеріалі зазначається, що попередні моделі Apple Watch уже мали певні можливості, пов’язані з вимірюванням тиску, але нова версія може отримати більш точну або клінічно підтверджену реалізацію технології.

Також DigiTimes повідомляє, що Apple Watch Ultra 4 може отримати “повний редизайн” та суттєве оновлення сенсорної системи.

За даними джерел у ланцюгу постачання, на задній панелі пристрою можуть з’явитися вісім сенсорів, розташованих у формі кільця.

Аналітики припускають, що оновлення дизайну та медичних функцій можуть збільшити продажі Apple Watch на 20–30% порівняно з 2025 роком.

Після впровадження функції моніторингу тиску Apple також планує розвивати технологію неінвазивного контролю рівня глюкози в крові, над якою компанія працює вже кілька років.

Очікується, що Apple Watch Ultra 4 представлять восени 2026 року разом із Apple Watch Series 12, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max та складаним “iPhone Ultra”.