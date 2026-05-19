В Австралії зафіксували найбільший за десятиліття спалах дифтерії

В Австралії зафіксували найбільший спалах дифтерії за останні десятиліття. Захворювання, яке раніше вважалося рідкісним через вакцинацію, поширилося з Північної території до Західної та Південної Австралії, а також Квінсленду.

Про це повідомляє The Guardian.

Міністр охорони здоров’я Австралії Марк Батлер заявив, що країна переживає “найбільший спалах дифтерії, який ми бачили за десятиліття”.

За офіційними даними, у Північній території зафіксували 133 випадки захворювання, у Західній Австралії — 79, у Південній Австралії — шість, а в Квінсленді — до п’яти випадків.

Спалах, який почався наприкінці 2025 року, переважно зачепив корінне населення Австралії.

У The Guardian зазначають, що дифтерія буває шкірною та респіраторною. Найнебезпечнішою є респіраторна форма, яка без лікування може бути смертельною.

Серед симптомів — біль у горлі, лихоманка, сіруватий наліт на мигдаликах, збільшення лімфовузлів, а також хронічні виразки на шкірі.

За словами представника Central Australian Aboriginal Health Congress Джона Боффи, близько третини випадків під час нинішнього спалаху є респіраторними.

“Ми бачимо близько 20 нових випадків дифтерії щотижня”, — сказав він.

У матеріалі йдеться, що поширення захворювання частково пов’язують зі зниженням рівня вакцинації після пандемії COVID-19 та пропуском ревакцинації серед дорослих.

Рівень планової вакцинації дітей в Австралії у 2025 році впав до найнижчого показника за п’ять років.

The Guardian також повідомляє, що один летальний випадок, ймовірно, пов’язаний із нинішнім спалахом. Якщо це підтвердиться, це стане першою смертю від дифтерії в Австралії з 2018 року.

Медики закликають активніше проводити вакцинацію та ревакцинацію, особливо серед підлітків, вагітних жінок і дорослих із груп ризику.