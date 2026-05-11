МЗС повідомило про стан українців на лайнері MV Hondius після спалаху хантавірусу

Четверо з п’яти громадян України, які входять до екіпажу круїзного лайнера MV Hondius, залишаться на судні для його переходу до Нідерландів після спалаху хантавірусу. Ще одного українця евакуюють спецрейсом.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України, передає Укрінформ.

За інформацією МЗС, четверо українських членів екіпажу залишаться на борту судна для забезпечення його переходу до Нідерландів. Після прибуття їх планують направити до медичного закладу для проходження карантину.

Ще одного громадянина України мають евакуювати в межах часткової евакуації екіпажу спецрейсом до Нідерландів. Українські консульські посадовці підтримують із ним зв’язок.

У МЗС зазначили, що станом на зараз ознак хвороби у громадян України не зафіксовано.

У відомстві додали, що ситуація перебуває на особливому контролі Департаменту консульської служби МЗС, а також посольств України в Нідерландах та Іспанії й консульства України в Малазі.