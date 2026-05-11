Демобілізація, зарплати до 400 тисяч і реформа ТЦК: що готують для армії

Влада готує масштабну реформу армії, яка передбачає нові контракти з чіткими термінами служби, можливість демобілізації, збільшення виплат військовим та переформатування ТЦК. Над змінами працюють представники Міноборони, Генштабу та Офісу президента.

Про це повідомляє “Українська правда” з посиланням на джерела, залучені до розробки реформи. За даними видання, наразі пропозиції ще не оформлені у законопроєкти чи урядові постанови і продовжують змінюватися.

Як пише УП, реформа передбачає три види контрактів із чіткими строками служби. Для чинних військових на бойових посадах пропонують встановити термін у 10 місяців, для новобранців на бойових посадах — 14 місяців, а для інших посад — два роки.

Після завершення контракту військові зможуть отримати демобілізацію та відстрочку від повторного призову. Водночас попередній період служби не планують зараховувати до нового контракту.

Також влада розглядає підвищення мінімальної зарплати військових у тилу з 20 до 30 тисяч гривень та суттєве збільшення виплат за участь у бойових діях.

За інформацією УП, у межах системи “10/20/40” військовим можуть платити 10 тисяч гривень за день перебування на позиції, 20 тисяч — за ударно-пошукові дії та 40 тисяч — за активні наступальні операції. За оцінками розробників реформи, піхотинці, які регулярно виконують бойові завдання, можуть отримувати 250–400 тисяч гривень на місяць.

Окремим напрямком реформи має стати перезавантаження ТЦК та СП. У Міноборони пропонують трансформувати їх у “Офіси резерву+” з окремими підрозділами для мобілізації та соціального супроводу військових.

За даними УП, наразі тривають дискусії щодо того, хто саме має займатися доставленням військовозобов’язаних до ТЦК — військові чи поліція. Остаточних рішень поки немає.

У матеріалі також зазначається, що реалізація реформи потребуватиме значного додаткового фінансування. За оцінками джерел “Економічної правди”, лише збільшення виплат військовим може потребувати щонайменше 60 млрд грн до кінця 2026 року.