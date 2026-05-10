        Суспільство

        В Україні 11 травня очікуються дощі та грози

        Віктор Алєксєєв
        10 Травня 2026 20:59
        читать на русском →
        Вид на Київ з Володимирської гірки / Фото з Facebook Julia Julia
        У понеділок, 11 травня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, у більшості регіонів пройдуть дощі та грози. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

        За прогнозом синоптиків, помірні опади очікуються вночі у південних та центральних областях, а вдень місцями значні дощі прогнозують на Закарпатті та в Карпатах.

        Без опадів буде у більшості західних областей, а також у Житомирській, Вінницькій та вдень у Київській області.

        Вітер переважно північно-західний, у західних областях — південно-західний, швидкістю 5–10 м/с.

        Температура повітря вночі у західних, Житомирській та Вінницькій областях становитиме 4–9° тепла, на решті території — 8–13°. Вдень по країні прогнозують 17–22° тепла.

        У Києві та області вночі очікується дощ, вдень — без опадів. Температура в столиці вночі становитиме 8–10°, вдень — 18–20° тепла.


