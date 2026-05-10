У центрі Охтирки стався вибух гранати: госпіталізовано п’ятьох людей

У місті Охтирка Сумської області чоловік підірвав гранату під час спілкування з правоохоронцями. Про це повідомили в поліції Сумської області.

За даними поліції, повідомлення про чоловіка з гранатою на одній із вулиць міста надійшло до правоохоронців 10 травня.

На місце прибули працівники сектору реагування патрульної поліції, дільничний офіцер та співробітник Управління поліції охорони.

Під час перемовин із правоохоронцями чоловік привів гранату в дію.

Унаслідок вибуху тілесні ушкодження отримали сам чоловік, троє поліцейських та один цивільний.

Умережі публікують фото чоловіка, який підірвав себе, трьох поліцейських та ще одного цивільного в Охтирці на Сумщині. Усіх постраждалих госпіталізували / Фото з соцмережі

Усіх постраждалих госпіталізували до медичного закладу.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції.