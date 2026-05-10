Путін закликав Вірменію визначитися між ЄС та ЄАЕС

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Вірменії варто якнайшвидше визначитися між вступом до Європейського Союзу та участю в Євразійському економічному союзі. Про це він сказав 9 травня під час спілкування з журналістами.

За словами Путіна, Вірменія отримує «значні переваги» від участі в ЄАЕС, зокрема у сферах сільського господарства, промисловості, митних зборів та трудової міграції.

«Було б логічно провести референдум і запитати громадян Вірменії, яким буде їхній вибір», — заявив Путін.

Він також додав, що у разі вибору курсу на ЄС Єреван мав би провести «м’яке, інтелігентне та взаємовигідне розлучення» з ЄАЕС.

Тему Вірменії також прокоментував речник Кремля Дмитро Пєсков. В інтерв’ю російському пропагандисту Павлу Зарубіну він заявив, що у Москві «не розуміють», чому з Вірменії звучать антиросійські заяви.

Пєсков згадав виступ президента України Володимира Зеленського на саміті Європейського політичного співтовариства в Єревані та заявив, що керівництво Вірменії не намагалося «збалансувати» ці заяви.

Раніше через виступ Зеленського в Єревані МЗС РФ викликало посла Вірменії. Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв назвав прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна «безмозким русофобом».

4 травня під час саміту в Єревані Зеленський заявив, що зміна формату параду 9 травня в Москві може бути пов’язана з побоюваннями щодо можливих прольотів українських безпілотників.