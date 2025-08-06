Лідери Азербайджану та Вірменії зустрінуться з Трампом у Білому домі, — WP

Президент США Дональд Трамп зустрінеться з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим і прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном 8 серпня в Білому домі у Вашингтоні, повідомила газета The Washington Post, посилаючись на двох неназваних американських чиновників.

Одне з джерел заявило, що, можливо, за результатами зустрічі буде оголошено про мирну угоду між Азербайджаном і Вірменією, які кілька десятиліть перебувають у стані конфлікту.

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Уряд Вірменії підтвердив, що прем’єр-міністр Нікол Пашинян відвідає Вашингтон 7-8 серпня. За даними прес-служби, Пашинян проведе тристоронню зустріч з Трампом і Алієвим.

Вірменія та Азербайджан працюють над укладанням мирної угоди з 2023 року — після того, як Баку провів операцію, в ході якої взяв територію Нагірного Карабаху під свій контроль. У березні 2025 року сторони погодили проект мирної угоди. У липні лідери Азербайджану та Вірменії провели мирні переговори в Об’єднаних Арабських Еміратах, але тоді про жодне рішення не оголошували.