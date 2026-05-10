У Польщі за 20 км від кордону з РФ виявили військовий дрон

У Польщі в районі міста Бартошице Вармінсько-Мазурського воєводства знайшли невідомий літальний об’єкт, який, ймовірно, є військовим дроном для спостереження. Про це повідомляє wgospodarce.pl.

Об’єкт виявили в полі біля села Осєка, приблизно за 20 км від польсько-російського кордону з Кролевецькою (Калінінградською) областю. За даними польської поліції, повідомлення про предмет, схожий на дрон, надійшло вранці 9 травня.

Речник Головного командування Військової жандармерії підполковник Даріуш Розкош заявив, що попередні результати огляду свідчать про те, що це, ймовірно, військовий безпілотник спостереження без бойових характеристик. Розслідування проводить Військова жандармерія під наглядом військового відділу прокуратури Ольштина.

Представниця поліції Бартошиць Марта Кабеліс повідомила, що правоохоронці підтвердили наявність об’єкта на полі, після чого місце події оточили та поінформували військових і прокуратуру.

Речник окружної прокуратури Ольштина Даніель Бродовський заявив, що знайдений об’єкт не становить загрози для цивільного населення. За його словами, пристрій буде вилучено для подальших експертиз, однак країну походження наразі не називають.