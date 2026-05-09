“Так впав, що опинився в комі”: Лубінець вимагає розслідування причин травмування чоловіка після зустрічі з представниками ТЦК у балаклавах

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про неприпустимість використання балаклав під час мобілізаційних заходів після інциденту у Дніпрі, де чоловік отримав важку черепно-мозкову травму та опинився в комі.

Про це омбудсмен повідомив у соцмережах.

За словами Лубінця, до нього звернулася мешканка Дніпра, яка заявила, що її чоловік зазнав травм після дій групи людей у балаклавах та форменому одязі, яких вона вважає представниками ТЦК та СП.

Реклама

Реклама

Омбудсмен зазначив, що постраждалий перебуває у лікарні у вкрай важкому стані.

Лубінець також звернув увагу на офіційну версію подій, згідно з якою чоловік нібито «сам упав та вдарився головою».

«Люди мають право розуміти, хто саме до них підходить, хто їх зупиняє, затримує чи застосовує силу. Коли обличчя приховані — неможливо ідентифікувати осіб», — наголосив омбудсмен.

Він заявив, що представники ТЦК та СП під час виконання службових обов’язків мають бути належним чином ідентифіковані та пред’являти службові посвідчення.

За словами Лубінця, через використання балаклав громадяни щодня звертаються зі скаргами на дії окремих представників ТЦК.

Омбудсмен повідомив, що наразі відкрито досудове розслідування за статтею про необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження.

Він також звернувся до прокуратури з вимогою забезпечити повне та неупереджене розслідування та перевірити дотримання законодавства під час проведення заходів оповіщення.

«Держава, що діє в масках, не має дивуватися, що громадяни від неї тікають», — заявив Лубінець.