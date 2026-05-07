Нічна атака на Дніпро: горів будинок, серед постраждалих — вагітна жінка

У ніч на 7 травня російські війська атакували Дніпро. У результаті удару по житловому будинку постраждали двоє людей.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Унаслідок нічної російської атаки на Дніпро спалахнула пожежа у квартирі багатоповерхового будинку.
Поранення дістали двоє людей — 21-річна вагітна жінка та 45-річний чоловік. Медичну допомогу постраждалим надали на місці.
Також пошкоджено кілька будинків поруч із місцем удару та автомобілі.
Триває ліквідація наслідків.