        Нічна атака на Дніпро: горів будинок, серед постраждалих — вагітна жінка

        Галина Шподарева
        7 Травня 2026 07:31
        Пошкоджений вибухом будинок у Дніпрі / Фото: Дніпропетровська ОВА

        У ніч на 7 травня російські війська атакували Дніпро. У результаті удару по житловому будинку постраждали двоє людей.

        Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

        Унаслідок нічної російської атаки на Дніпро спалахнула пожежа у квартирі багатоповерхового будинку.

        Поранення дістали двоє людей — 21-річна вагітна жінка та 45-річний чоловік. Медичну допомогу постраждалим надали на місці.

        Також пошкоджено кілька будинків поруч із місцем удару та автомобілі.

        Триває ліквідація наслідків.

        Наслідки атаки на Дніпро 7 травня / Фото: Дніпропетровська ОВА

