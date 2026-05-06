Росіяни обстріляли Оріхівську стелу — символ Запорізької області

Російські війська обстріляли Оріхівську стелу, яку вважають одним із символів Запорізької області.

Оріхівська стела до та після обстрілу / Фото: Запорізька ОВА

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, ще напередодні на стелі були розміщені десятки прапорів українських військових підрозділів, волонтерів та партнерів регіону.

«А сьогодні — те, що ворог завжди залишає після себе: руйнування і порожнечу», — написав Федоров.

Водночас він наголосив, що Оріхівська стела «стійка, як і мешканці незламного Запоріжжя».

Федоров також заявив, що пошкоджені елементи та прапори планують відновити. За його словами, відповідні роботи вже тривають.