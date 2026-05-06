Росіяни двома дронами вдарили по дитячому садку у Сумах

6 квітня два російські безпілотники влучили у будівлю дитячого садка в центрі Сум. На місці працюють рятувальники.
Про це повідомив в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар.
“Зафіксовано влучання двох БпЛА у центральній частині міста — в будівлю дитячого садочка. Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань наразі уточнюється”, — йдеться в повідомленні.
Раніше начальник Сумської ОВА Олег Григоров повідомляв про влучання по цивільній будівлі у центральній частині міста.
На місці удару триває рятувальна операція, інформація щодо постраждалих уточнюється.