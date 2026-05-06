        Події

        Росіяни двома дронами вдарили по дитячому садку у Сумах

        Галина Шподарева
        6 Травня 2026 11:40
        читать на русском →
        Наслідки удару по дитсадку в Сумах / Фото: Сумська міськрада
        Наслідки удару по дитсадку в Сумах / Фото: Сумська міськрада

        6 квітня два російські безпілотники влучили у будівлю дитячого садка в центрі Сум. На місці працюють рятувальники.

        Про це повідомив в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар.

        “Зафіксовано влучання двох БпЛА у центральній частині міста — в будівлю дитячого садочка. Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань наразі уточнюється”, — йдеться в повідомленні.

        Реклама
        Реклама

        Раніше начальник Сумської ОВА Олег Григоров повідомляв про влучання по цивільній будівлі у центральній частині міста.

        На місці удару триває рятувальна операція, інформація щодо постраждалих уточнюється.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov