РФ запустила по Україні три ракети та 108 БпЛА: як відпрацювала ППО

У ніч на 6 травня Росія атакувала Україну балістичними ракетами, авіаракетою та 108 безпілотниками. Сили ППО збили або подавили 89 російських БпЛА, однак зафіксовано влучання на кількох локаціях.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Починаючи з 18:00 5 травня РФ запустила по Україні дві балістичні ракети “Іскандер-М” із Ростовської області та одну керовану авіаційну ракету Х-31 з повітряного простору Курської області. Також для атаки росіяни застосували 108 ударних БпЛА Shahed, “Гербера”, “Італмас” та дрони-імітатори “Пародія” із напрямків Брянськ, Курськ, Міллєрово, ТОТ Донецьк, Гвардійське ТОТ АР Крим.

Реклама

Реклама

Станом на 8:00 протиповітряною обороною збито та подавлено 89 російських БпЛА на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання двох балістичних ракет, однієї керованої авіаційної ракети та дев’яти ударних безпілотників на восьми локаціях, а також падіння уламків на одній локації.

“Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки”, – попередили в ПС.