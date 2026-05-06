        У Харкові після удару “шахеда” горить будинок, є постраждалі

        Галина Шподарева
        6 Травня 2026 07:23
        Рятувальники Харківщини на місці пожежі / Фото архівне: ДСНС
        Вранці 6 травня російські війська атакували Харків безпілотниками, зафіксовано влучання у двох районах міста. У Новобаварському районі спалахнула пожежа, є постраждалі.

        Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов та начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

        Близько 6:35 у Новобаварському районі Харкова внаслідок влучання безпілотника “шахед” у приватний будинок сталася пожежа. Згодом було зафіксовано ще один удар у Шевченківському районі.

        Згодом стало відомо про 48-річну жінку, яка зазнала гострої реакції на стрес. Пізніше ще одна людина звернулася по медичну допомогу.

        Унаслідок атаки в Новобаварському районі загалом зазнали пошкоджень сім приватних будинків.

        На місці обстрілу працюють екстрені служби.


