У Харкові після удару “шахеда” горить будинок, є постраждалі

Вранці 6 травня російські війська атакували Харків безпілотниками, зафіксовано влучання у двох районах міста. У Новобаварському районі спалахнула пожежа, є постраждалі.

Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов та начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Близько 6:35 у Новобаварському районі Харкова внаслідок влучання безпілотника “шахед” у приватний будинок сталася пожежа. Згодом було зафіксовано ще один удар у Шевченківському районі.

Згодом стало відомо про 48-річну жінку, яка зазнала гострої реакції на стрес. Пізніше ще одна людина звернулася по медичну допомогу.

Унаслідок атаки в Новобаварському районі загалом зазнали пошкоджень сім приватних будинків.

На місці обстрілу працюють екстрені служби.