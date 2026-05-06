        Суспільство

        ЗСУ ліквідували 1050 окупантів за добу та знищити 92 артсистеми, танк і п’ять ББМ

        Галина Шподарева
        6 Травня 2026 07:07
        читать на русском →
        Знищений російський БТР / Фото: t.me/lost_warinua
        Знищений російський БТР / Фото: t.me/lost_warinua

        Протягом доби, що минула, ракетні війська, артилерія та авіація ЗСУ уразили низку військової техніки росіян та вдарили по районах зосередження особового складу противника. З 5 на 6 травня Росія втратила у війні проти України ще 1050 солдатів.

        Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

        Також протягом минулої доби ЗСУ знищили:

        Реклама
        Реклама

        • 1 танк;
        • 5 ББМ;
        • 92 артилерійські системи;
        • 5 РСЗВ;
        • 2 засоби ППО;
        • 2031 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
        • 12 наземних роботехнічних комплексів;
        • 282 одиниці автомобільної техніки;
        • 1 крилату ракету.

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov