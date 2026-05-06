ЗСУ ліквідували 1050 окупантів за добу та знищити 92 артсистеми, танк і п’ять ББМ

Протягом доби, що минула, ракетні війська, артилерія та авіація ЗСУ уразили низку військової техніки росіян та вдарили по районах зосередження особового складу противника. З 5 на 6 травня Росія втратила у війні проти України ще 1050 солдатів.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Також протягом минулої доби ЗСУ знищили:
- 1 танк;
- 5 ББМ;
- 92 артилерійські системи;
- 5 РСЗВ;
- 2 засоби ППО;
- 2031 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
- 12 наземних роботехнічних комплексів;
- 282 одиниці автомобільної техніки;
- 1 крилату ракету.