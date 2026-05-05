Понад $300 млн збитків: Генштаб оцінив наслідки ударів по Туапсе

Комплексне ураження Силами оборони України портової інфраструктури Туапсе та Туапсинського нафтопереробного заводу у квітні та 1 травня призвело до збитків на суму понад 300 млн доларів США. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

У Генштабі зазначили, що йдеться про наслідки ударів по об’єктах, які входять до єдиного виробничого комплексу.

1 травня у російському Туапсе після атаки дронів виникла пожежа на території нафтопереробного заводу. Також сталося загоряння на території морського термінала, постраждалих не було.

За наявною інформацією, на території Туапсинського НПЗ загорівся щонайменше один паливний резервуар. Це вже четвертий удар по місту за останні тижні.