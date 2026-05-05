СБУ та СОУ вдарили по одному з найбільших НПЗ Росії: горить “Кірішінафтооргсинтез”

СБУ спільно з Силами оборони уразили об’єкти нафтоінфраструктури в Ленінградській області РФ. Під удар потрапили НПЗ “Кірішінафтооргсинтез” і нафтоперекачувальна станція “Кіріші”.

Бійці підрозділу "Альфа" СБУ спільно із Силами спеціальних операцій та Силами безпілотних систем провели ураження об'єктів нафтоінфраструктури в Ленінградській області РФ.

Під удари потрапили НПЗ "Кірішінафтооргсинтез" та нафтоперекачувальну станцію "Кіріші".

Зазначається, що цей нафтопереробний завод входить до трійки найбільших у РФ та має потужність 20–21 млн тонн нафти на рік. На нього припадає понад 6% від загального обсягу нафтопереробки країни.

Нафтоперекачувальна станція є одним із ключових об’єктів, що забезпечують постачання нафти та нафтопродуктів на експорт через порт Приморськ.

Унаслідок атаки зафіксовано влучання по трьох установках первинної переробки нафти, на підприємстві триває пожежа. Також на території станції уражено резервуар із нафтопродуктами.