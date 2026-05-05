Масована російська атака на Україну: ППО знешкодила 149 БпЛА і ракету

У ніч на 5 травня Росія атакувала Україну балістичними ракетами та 164 ударними безпілотниками. Сили ППО збили одну ракету та 149 дронів.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Починаючи з 18:00 4 травня російські військові запустили по Україні 11 балістичних ракет “Іскандер-М” із Ростовської, Воронезької та Брянської областей. Також для атаки окупанти застосували 164 ударні БпЛА Shahed, зокрема реактивні, “Гербера”, “Італмас” та дрони-імітатори “Пародія” із напрямків Брянськ, Курськ, Шаталово, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово, Гвардійське ТОТ АР Крим.

Станом на 9:00, протиповітряною обороною збито та подавлено одну балістичну ракету та 149 російських безпілотників на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання восьми балістичних ракет та 14 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння уламків на десяти локаціях. Дві балістичні ракети не досягли цілей, інформація уточнюється.