        Москва оголосила “перемир’я” на 9 травня і пригрозила ударом по Києву

        Віктор Алєксєєв
        4 Травня 2026 21:17
        "Путін - хуйло" на Марші єдності у Львові / Скріншот
        Росія оголосила про намір призупинити бойові дії 8 і 9 травня з нагоди Дня перемоги, водночас попередивши про можливий «масований удар» по Києву у разі зриву святкувань.

        За даними російського Міноборони, у ці дні планується пауза у бойових діях. У відомстві також висловили очікування, що Україна піде на аналогічний крок і заявили про готовність «забезпечити безпеку» заходів.

        Однак ця заява супроводжується прямим застереженням: у разі будь-яких дій, які Москва розцінить як загрозу святкуванню, може бути завдано удару по Києву.

        Таким чином, оголошене «перемир’я» фактично поєднує заклик до деескалації з публічною погрозою нової атаки, підкреслюючи суперечливість сигналів, які надходять з Москви.


