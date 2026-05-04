Москва оголосила “перемир’я” на 9 травня і пригрозила ударом по Києву

Росія оголосила про намір призупинити бойові дії 8 і 9 травня з нагоди Дня перемоги, водночас попередивши про можливий «масований удар» по Києву у разі зриву святкувань.

За даними російського Міноборони, у ці дні планується пауза у бойових діях. У відомстві також висловили очікування, що Україна піде на аналогічний крок і заявили про готовність «забезпечити безпеку» заходів.

Однак ця заява супроводжується прямим застереженням: у разі будь-яких дій, які Москва розцінить як загрозу святкуванню, може бути завдано удару по Києву.

Реклама

Реклама

Таким чином, оголошене «перемир’я» фактично поєднує заклик до деескалації з публічною погрозою нової атаки, підкреслюючи суперечливість сигналів, які надходять з Москви.