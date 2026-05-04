В Росії вивісили банер “С Днём Попеды” — влада заявила про диверсію

У місті Пить-Ях у Ханти-Мансійському автономному окрузі на будівлі дитячої школи мистецтв з’явився банер із написом «С Днём Попеды» замість «Победы».

У місцевій адміністрації заявили, що причиною стала робота недобросовісного підрядника.

Голова міста Сергій Єлішев у коментарі «Подъёму» повідомив, що інцидент розглядають як можливу диверсію. За його словами, цей підрядник уже раніше викликав зауваження, однак через умови відкритого аукціону саме він став переможцем і з ним довелося укласти контракт.

Чиновник зазначив, що проводиться перевірка, зокрема не виключається передача матеріалів до ФСБ.

За його словами, банер із помилкою провисів на будівлі близько 10 хвилин, після чого його прибрали.