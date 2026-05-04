Обмеження мобільного інтернету перед 9 травня у Москві можуть тривати не один день

Російські мобільні оператори попередили жителів Москви про можливі обмеження зв’язку з 5 по 9 травня. Йдеться про перебої в роботі мобільного інтернету та SMS.

Про це пише російська служба BBC News.

“З метою забезпечення заходів безпеки в Москві можливі тимчасові обмеження у роботі мобільного інтернету та SMS у період підготовки та проведення святкових заходів з 5 по 9 травня. Рекомендуємо користуватися Wi-Fi для доступу до інтернету, а для голосових дзвінків — використовувати функцію VoLTE в налаштуваннях смартфона”, — йдеться в тексті розсилки.

Реклама

Реклама

Факт розсилки таких повідомлень жителям Москви підтвердили в компанії “Білайн”.

Раніше джерела BBC повідомляли, що перед парадом 9 травня обмеження зв’язку можуть бути посилені. 5, 7 і 9 травня можливі обмеження всієї мобільної мережі, включно з SMS і роботою так званих “білих списків” інтернет-ресурсів, які залишаються доступними під час обмежень.

Очікується, що обмеження можуть діяти не лише в центрі Москви, а й у межах МКАД.