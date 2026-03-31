Інтернет під контролем Путіна: у Росії фіксують масові відключення і нові обмеження

У Росії посилюють контроль над інтернетом, поєднуючи точкові відключення зв’язку з блокуванням популярних сервісів. Найбільший тиск нині спрямований на Telegram, який залишається одним із ключових каналів комунікації для росіян.

Про це пише The New York Times.

Останніми тижнями росіяни дедалі частіше стикаються зі збоями мобільного інтернету та обмеженнями доступу до цифрових сервісів. Зокрема, у центрі Москви нещодавно на кілька днів повністю зник мобільний зв’язок, а Telegram працював із перебоями.

За словами журналістів місцевих медіа, це суттєво ускладнило роботу репортерів: передавати фото та відео було неможливо, доводилося користуватися стаціонарними телефонами. Подібні ситуації, як зазначають спостерігачі, викликають асоціації з доінтернетною епохою.

Офіційно влада пояснює такі відключення міркуваннями безпеки — зокрема, необхідністю протидії атакам дронів. Водночас експерти вважають, що йдеться і про відпрацювання сценаріїв контролю зв’язку на випадок внутрішніх протестів.

Паралельно Кремль посилює обмеження для іноземних платформ. У попередні роки в Росії вже заблокували Facebook, Instagram, WhatsApp і YouTube. Тепер основною ціллю став Telegram, яким щомісяця користуються понад 100 мільйонів людей.

Російська влада звинувачує сервіс у порушенні законодавства, зокрема щодо захисту даних і боротьби з шахрайством. Доступ до месенджера періодично обмежують, а в медіа з’являлася інформація про можливе повне блокування, хоча через суспільне невдоволення цей крок можуть відкласти.

Натомість користувачам пропонують перейти на державний застосунок MAX, який розвивається за підтримки Кремля.

Збої в роботі інтернету вже вплинули на повсякденне життя. Через недоступність онлайн-сервісів люди частіше користуються готівкою, мають проблеми з викликом таксі та шукають альтернативні способи зв’язку. Фіксується зростання попиту на рації, паперові карти та інші офлайн-рішення.

У деяких випадках наслідки є критичними: зокрема, пристрої для моніторингу стану дітей із цукровим діабетом не можуть передавати дані батькам у режимі реального часу.

На тлі обмежень зростає невдоволення серед населення. У різних містах намагалися організувати акції протесту, однак влада їх не погоджує. Водночас мільйони користувачів переходять на VPN, щоб обходити блокування.

Аналітики зазначають, що Росія рухається до моделі контрольованого інтернету, подібної до іранської: з обмеженим доступом до зовнішніх ресурсів, “білими списками” дозволених сайтів і розвитком внутрішньої мережі під контролем держави.

Навіть частина провладних політиків виступає проти обмежень. Зокрема, губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков назвав Telegram критично важливим для інформування населення, а політик Сергій Миронов — необхідним для зв’язку військових.

Месенджер Павла Дурова залишається одним із небагатьох майданчиків, де доступна альтернативна інформація. Сам Дуров розкритикував дії російської влади, назвавши їх проявом страху перед власними громадянами.

Попри невдоволення, спроби організувати протести наразі не дають результату, а влада розглядає додаткові інструменти контролю — від обмеження VPN до можливого визнання Telegram «екстремістською» платформою.

За оцінками експертів, тенденція до посилення цифрового контролю в Росії лише посилюватиметься, а простір вільного інтернету — звужуватиметься.