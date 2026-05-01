Штурм через газову трубу на Сумщині завершився для окупантів втратою всієї групи

Шестеро російських військових на Сумщині намагалися скористатися газовою трубою, щоб наблизитися до українських позицій. Штурм завершився повним знищенням групи.

Про це повідомили у 71 окремій аеромобільній бригаді Десантно-штурмових військ ЗСУ.

За даними українських військових, це вже третя спроба проникнути у тил підрозділів Сил оборони через газову трубу. Цього разу у штурмі брали участь шестеро окупантів.

Першого з них ліквідували FPV-дроном ще на підході. Інших накрила артилерія просто на відкритій місцевості, коли росіяни намагалися розосередитися.

Ті, хто вижив після артилерійського удару, спробували сховатися серед дерев, однак були знищені іншими засобами ураження, зокрема дроном Vampire.

У підсумку штурм було повністю зірвано, а вся група окупантів знищена.

“До речі. На 1 травня окупанти вчергове оголосили про “захоплення” н.п. Корчаківка і “перемелювання” нашої оборони. Так от вам приклад, чим такі заяви закінчуються в реальному житті”, – зазначили військові.