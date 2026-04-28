Після скандалу з відсутністю їжі та води у 14 ОМБр Сирський наказав перевірити забезпечення інших підрозділів

У Міністерстві оборони заявили, що випадки недостатнього постачання продуктів на віддалені позиції у 30 ОМБр, 128 ОГШБр та 108 ОБр ТрО не мають стати системними. У 14 ОМБр через ситуацію з забезпеченням уже зняли командира бригади.

Про це повідомили в Міноборони України.

Зазначається, що міністерство оборони співпрацює з Генеральним штабом над питанням забезпечення військових продуктами на віддалених позиціях.

Йдеться, зокрема, про 30 окрему механізовану бригаду, 128 окрему гірсько-штурмову бригаду та 108 окрему бригаду територіальної оборони, де були зафіксовані випадки недостатнього постачання.

“Показовою є ситуація в 14 ОМБр: комісія Сухопутних військ проводить розслідування, комбрига знято, винуватці нестимуть відповідальність”, – йдеться в повідомленні.

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський наказав командувачам угруповань і корпусів до 20 травня перевірити забезпечення бійців на лінії зіткнення.

“Викривлені доповіді про бойову обстановку матимуть для посадових осіб прямі негативні наслідки”, – заявили в Міноборони.