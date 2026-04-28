        Суспільство

        Після скандалу з відсутністю їжі та води у 14 ОМБр Сирський наказав перевірити забезпечення інших підрозділів

        Галина Шподарева
        28 Квітня 2026 17:18
        читать на русском →
        Українські військові / Фото: 26 ОАБр імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича
        Українські військові / Фото: 26 ОАБр імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича

        У Міністерстві оборони заявили, що випадки недостатнього постачання продуктів на віддалені позиції у 30 ОМБр, 128 ОГШБр та 108 ОБр ТрО не мають стати системними. У 14 ОМБр через ситуацію з забезпеченням уже зняли командира бригади.

        Про це повідомили в Міноборони України.

        Зазначається, що міністерство оборони співпрацює з Генеральним штабом над питанням забезпечення військових продуктами на віддалених позиціях.

        Йдеться, зокрема, про 30 окрему механізовану бригаду, 128 окрему гірсько-штурмову бригаду та 108 окрему бригаду територіальної оборони, де були зафіксовані випадки недостатнього постачання.

        “Показовою є ситуація в 14 ОМБр: комісія Сухопутних військ проводить розслідування, комбрига знято, винуватці нестимуть відповідальність”, – йдеться в повідомленні.

        У Міноборони зазначили, що винуватці нестимуть відповідальність.

        Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський наказав командувачам угруповань і корпусів до 20 травня перевірити забезпечення бійців на лінії зіткнення.

        “Викривлені доповіді про бойову обстановку матимуть для посадових осіб прямі негативні наслідки”, – заявили в Міноборони.


