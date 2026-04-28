У Бучі чоловік влаштував на вулиці стрілянину: прокуратура вважає запобіжний захід занадто м’яким

25 квітня у місті Буча Київської області чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вийшов із таксі на вулицю та здійснив кілька пострілів.

Про це повідомили в Київській обласній прокуратурі.

Про стрілянину до поліції повідомили очевидці. Поранених серед людей немає, стрільця затримали.

Чоловікові повідомили про підозру 42-річному чоловіку за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство, вчинене із застосуванням зброї або іншого предмета, спеціально пристосованого чи заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень).

“Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт. Прокуратура не погоджується з таким рішенням та готуватиме апеляційну скаргу”, – йдеться в повідомленні.

В разі доведення вини у суді, чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.