        У Бучі чоловік влаштував на вулиці стрілянину: прокуратура вважає запобіжний захід занадто м’яким

        Галина Шподарева
        28 Квітня 2026 15:36
        Затриманий у Бучі стрілець / Фото: Київська обласна прокуратура
        25 квітня у місті Буча Київської області чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вийшов із таксі на вулицю та здійснив кілька пострілів.

        Про це повідомили в Київській обласній прокуратурі.

        Про стрілянину до поліції повідомили очевидці. Поранених серед людей немає, стрільця затримали.

        Чоловікові повідомили про підозру 42-річному чоловіку за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство, вчинене із застосуванням зброї або іншого предмета, спеціально пристосованого чи заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень).

        “Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт. Прокуратура не погоджується з таким рішенням та готуватиме апеляційну скаргу”, – йдеться в повідомленні.

        В разі доведення вини у суді, чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.


