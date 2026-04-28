Зеленський відреагував на ситуацію із українським зерном в Ізраїлі: готуються санкції

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готує санкції через постачання зерна, яке, за даними Києва, було вивезене Росією з окупованих територій. Він наголосив, що відповідальність можуть понести як перевізники, так і покупці.

Про це Зеленський повідомив у соцмережах, коментуючи ситуацію з прибуттям чергового судна із зерном до порту Ізраїлю.

За словами президента, придбання викраденого майна є правопорушенням у всіх цивілізованих країнах, і це стосується, зокрема, зерна, яке Росія вивозить із тимчасово окупованих територій України.

Реклама

Реклама

Він зазначив, що ще одне судно з таким вантажем уже прибуло до ізраїльського порту та готується до розвантаження. «Це не є і не може бути чистим бізнесом», — наголосив глава держави.

Зеленський підкреслив, що влада Ізраїлю не може не знати, які саме судна та з яким вантажем заходять у порти країни.

За його словами, Росія систематично вивозить зерно з окупованих територій, використовуючи пов’язаних із окупантами осіб. Такі дії, наголосив він, порушують, зокрема, і законодавство Ізраїлю.

Президент заявив, що Україна вже здійснила всі необхідні дипломатичні кроки, однак чергове судно не було зупинене. У зв’язку з цим він доручив Міністерству закордонних справ поінформувати міжнародних партнерів про ситуацію.

Також Зеленський повідомив про підготовку санкційного пакета. Він охоплюватиме як перевізників зерна, так і фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у цій схемі. Україна планує координувати ці обмеження з європейськими партнерами.

Глава держави додав, що Україна розраховує на партнерські відносини та взаємну повагу, а також очікує від Ізраїлю дій, які не підриватимуть двосторонні відносини.

Напередодні Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга застеріг Ізраїль від прийняття зерна, яке Росія вивезла з окупованих територій.

У відповідь глава МЗС Ізраїлю Гідеон Саар заявив, що “звинувачення не є доказами”.

Раніше журналістка проєкту SeaKrime Центру “Миротворець” Катерина Яресько повідомляла, що судно ABINSK доставило понад 43 тисячі тонн пшениці з тимчасово окупованих територій України до Хайфи. Судно вирушило з Керчі 17 березня 2026 року, а з 23 березня очікувало дозволу на захід до порту, який отримало 12 квітня.