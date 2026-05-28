Gripen, дрони та нове озброєння: Зеленський підбив підсумки візиту до Швеції

Президент України Володимир Зеленський повідомив про новий пакет допомоги від Швеції обсягом 2,7 млрд доларів, до якого увійдуть винищувачі Gripen, озброєння та фінансування виробництва дронів. Відповідні домовленості були досягнуті під час зустрічі із прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном на військовій базі Уппсала.

Про це повідомили в Офісі президента України.

У пакет допомоги входить майже 400 млн доларів на виробництво дронів, а понад 2 млрд доларів передбачено саме на бойову авіацію.

“Ми в грудні домовились. І сьогодні ми вже маємо рішення щодо бойової авіації. Шведські бойові літаки, які точно посилять наш повітряний флот і нашу протиповітряну оборону”, — заявив президент.

Він зазначив, що Україна розраховує отримати перші винищувачі Gripen протягом наступних десяти місяців.

За словами Зеленського, літаки надійдуть разом із комплектом озброєння та допоможуть захищатися від російських керованих авіабомб. Йдеться про передачу Україні ескадрильї Gripen.

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон повідомив, що Україна поетапно закупить близько 150 винищувачів Gripen, зокрема нових модифікацій.

Крім того, Україна працюватиме з європейськими партнерами над посиленням антибалістичного захисту, зокрема у форматі NB8.