У Чорному морі дрони атакували три танкери, пов’язані з перевезенням російської нафти

Поблизу північного узбережжя Туреччини у Чорному морі зазнали атаки три нафтові танкери. Члени екіпажів, за попередніми даними, не постраждали.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на судноплавне агентство Tribeca.

За даними агентства, танкер James II під прапором Палау, який ішов без вантажу, був атакований приблизно за 80 кілометрів від району Тюркелі у Чорному морі.

Реклама

Реклама

Ще два танкери — Altura та Velora під прапором Сьєрра-Леоне — зазнали атаки під час перевалки між суднами.

Туреччина направила до місця інциденту катери берегової охорони. Україна та Росія наразі не коментували атаку. Міністерство транспорту Туреччини також не надало офіційних заяв.

Всі три судна раніше перевозили російську нафту та перебувають під санкціями.

За даними ГУР МО, танкер James II у період дії нафтового ембарго G7 та ЄС, а також політики price cap на російську нафту і нафтопродукти, з червня 2024 року був залучений до експорту російської нафти та нафтопродуктів із російських портів. У травні 2025 року Велика Британія запровадила проти нього санкції.

Altura також був залучений до експорту російської нафти та нафтопродуктів. У період із січня 2024 року по липень 2025 року перевіз близько 6,0 млн барелів російської нафти. Судно перебуває під санкціями ЄС з жовтня 2025 року. Пізніше про санкції проти судна оголосили Швейцарія, Велика Британія та Канада.

Velora у період із січня 2024 року по липень 2025 року перевезло близько 5,2 млн барелів російської нафти. У жовтні 2025 року ЄС запровадив санкції проти танкера. Пізніше про санкції проти судна оголосили Швейцарія, Велика Британія та Канада.